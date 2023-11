A Italia Direzione Nord si discute di mobilità e sicurezza

MILANO (ITALPRESS) – Uno spazio di confronto e dialogo per riflettere sui temi attuali legati alla mobilità, al lavoro, alla giustizia, all’energia e all’innovazione. È l’obiettivo della XXI edizione di Italia Direzione Nord dal titolo “Riflessioni sulla Leadership”, convegno al quale ha partecipato Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., per rappresentare l’impegno della Società nell’ideazione e implementazione di soluzioni innovative per la gestione del traffico e dell’infrastruttura autostradale, garantendo elevati livelli di sicurezza, accessibilità e inclusività.

