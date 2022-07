A Jacopo Volpi il premio Alfredo Pigna-Terra di Falanghina

E’ stato consegnato al giornalista Jacopo Volpi, volto storico di Rai Sport, il Premio “Alfredo Pigna – Terra di Falanghina”, riconoscimento patrocinato dall’Ussi e consegnato nel castello di Guardia Sanframondi (Benevento) nel corso di una serata caratterizzata da racconti di sport, di territorio e di enogastronomia. A Jacopo Volpi è stata consegnata un’opera dell’artista guardiese Ernesto Pengue, realizzata con una “s” in doppia spirale, iniziale dei termini Sannio, sport, Sanframondi e speranza. All’incontro, moderato da Marco Lobasso, hanno partecipato Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’Ussi, l’assessore regionale Felice Casucci, il sindaco di Guardia Sanframondi Raffaele Di Lonardo, il critico enogastronomico Luciano Pignataro e la figlia di Alfredo Pigna, Gioia. Nel corso della serata si sono susseguite le testimonianze di Bruno Pizzul, Sara Simeoni, Nino Petrone, Alberto Tomba, Ninna Quario, Claudia Giordani, Patrizio Oliva e Pierluigi Marzorati, che hanno esaltato le doti del giornalista Alfredo Pigna, per anni conduttore della Domenica Sportiva e, come ha sottolineato Pizzul, “fiero ambasciatore di Guardia Sanframondi”.