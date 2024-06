A Kiev le selezioni per la squadra ucraina agli Invictus Games 2025

Le sfide tra circa 500 militari feriti e veterani

Roma, 4 giu. (askanews) -Kiev ha ospitato la selezione per la squadra nazionale ucraina che parteciperà agli Invictus Games 2025: circa 500 tra militari ancora in servizio e veterani feriti, infortunati o malati mentre svolgevano missioni di combattimento al fronte, hanno gareggiato in nove discipline per rappresentare l’Ucraina alle competizioni internazionali che si terranno a Vancouver e Whistler, in Canada dall’8 al 16 febbraio prossimi.Sono i giochi riservati ai veterani di guerra con disabilità nati su iniziativa del principe Harry e giunti quest’anno alla loro decima edizione. “Veterani e militari sono in competizione – ha detto Anastasia Rashchenko, rappresentante della Fondazione ucraina veterani – non tanto tra loro, quanto con loro stessi, questo è uno dei motti degli Invictus Games”. “Non mi sono preparato non ho avuto il tempo di farlo durante il servizio. È la seconda volta che vengo selezionato – dice Vladyslav Zelenutsin, partecipante – sono motivato, voglio andare a rappresentare il mio Paese, la mia unità, la mia città”. Delle decine di partecipanti che si sono presentati quest’anno solo in pochi saranno selezionati per la nazionale che volerà in Canada.