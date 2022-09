A La Reggia Designer Outlet screening gratuiti per le donne

Dopo la grande partecipazione dell’anno scorso, McArthurGlen Group ha deciso di realizzare anche per il 2022 il Tour Rosa per la Salute delle Donne, coinvolgendo i cinque centri italiani e ospitando la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che offre esami diagnostici gratuiti.

Quest’anno, martedì 27 e mercoledì 28 settembre, il tour cominciato a inizio mese negli altri centri del Gruppo McArthurGlen si conclude negli spazi de La Reggia. Madrina d’eccezione del progetto Maria Grazia Cucinotta, da anni vicina alle donne per sostenere l’importanza della prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori al seno.

Le unità mobili di Komen Italia offriranno nel Centro campano prestazioni cliniche gratuite per la diagnosi precoce del tumore al seno, con l’aiuto di medici e radiologi specializzati e l’utilizzo di strumenti di screening ad alta tecnologia.

A tutte le donne e ai loro accompagnatori sarà poi donato l’ormai famoso Ribbon Rosa di Komen Italia, simbolo della lotta ai tumori del seno.

Per McArthurGlen, la tutela della salute delle donne è un obiettivo prioritario di impegno sociale. Il Gruppo ha deciso di sostenere nuovamente il progetto del Tour Rosa per la Salute delle Donne consapevole della propria responsabilità all’interno delle comunità in cui opera e della rilevanza che l’universo femminile ricopre per la vita quotidiana dei propri Designer Outlet: circa il 70% del personale dei punti vendita e dei dipendenti McArthurGlen è donna, così come sono donne oltre metà dei visitatori nel corso dell’anno.

Questa seconda edizione del Tour Rosa si arricchisce inoltre di una prestigiosa collaborazione con Pinko che ha realizzato una speciale T-Shirt in Limited Edition venduta all’interno degli store Pinko e presso la Carovana della Prevenzione durante il periodo del Tour, il ricavato della vendita di queste magliette andrà a sostenere le attività di Komen Italia. La casa di moda di Fidenza è nota per sostenere iniziative dedicate alla comunità e oggi si fa promotrice di un messaggio rilevante legato all’importanza della prevenzione volendo prendersi così cura delle proprie clienti.

Tutelare la salute delle donne significa difendere il benessere di una grande parte della propria collettività. Tra le malattie che minacciano in modo sostanziale la salute femminile i tumori al seno rappresentano un rischio tra i più concreti. Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, infatti, i tumori del seno sono le neoplasie più frequenti nel sesso femminile. La loro incidenza è in continuo aumento e sebbene spesso si tratti di tumori curabili, in particolare quando identificati in fase iniziale, più di 1.000 donne ogni mese nel nostro paese perdono la vita per questa malattia.

L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova le strutture sanitarie e ha causato severe difficoltà anche nelle cure oncologiche, con notevoli ritardi nei programmi istituzionali di screening e diagnosi precoce: circa il 35% di esami di screening in meno e quasi 3.000 donne con diagnosi più tardive e tumori più difficili da trattare.

Date e tappe della Carovana della Prevenzione nel mese di settembre:

Barberino: 10 e 11 settembre 2022

Serravalle: 14 e 15 settembre 2022

Noventa di Piave: 17 e 18 settembre 2022

Castel Romano: 20 e 21 settembre 2022

La Reggia: 27 e 28 settembre 2022

Come partecipare allo screening

La partecipazione al programma di screening è riservata a tutte le donne interessate al di fuori della fascia di età coperta dallo screening regionale, che non abbiano mai effettuato esami di prevenzione o che non li facciano da oltre 12 mesi, salvo che non si siano nel frattempo manifestati dei sintomi particolari o sia stato diversamente indicato da uno specialista. Per iscriversi allo screening sarà necessario compilare un form online attivo dal 15 settembre e disponibile attraverso i canali social dei 5 Centri McArthurGlen e Pinko.

A proposito di McArthurGlen Group

Il Gruppo McArthurGlen, leader europeo nella proprietà, sviluppo e gestione di outlet di design, è stato fondato in Europa dai partner Kaempfer nel 1993. Pioniere del design outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 700.000 mq di spazi commerciali. L’azienda gestisce attualmente 26 designer outlet in 10 paesi: Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale di oltre 4,5 miliardi di euro all’anno. I centri ospitano i marchi di lusso e premium più ricercati e offrono a oltre 90 milioni di clienti amanti della moda risparmi tutto l’anno in ambienti vibranti e all’aperto per lo shopping. Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. Ltd. (NYSE SPG), un leader globale nella proprietà di negozi di prim’ordine, ristoranti, divertimenti e destinazioni ad uso misto. Come parte della sua continua espansione, McArthurGlen aprirà il suo 27° centro all’inizio del 2023: Paris-Giverny, il primo e unico Designer Outlet di lusso a ovest di Parigi.

Susan G. Komen Italia

Komen Italia è l’Organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, basata sul volontariato e attiva su tutto il territorio nazionale. Opera per generare risorse economiche da destinare a progetti propri e di altre Associazioni impegnate nella lotta ai tumori del seno e dal 2000 ha investito più di 21 milioni di euro in oltre 1000 nuovi progetti per la salute delle donne. Creata a Roma, dove ha sede operativa, oggi Komen Italia è presente in 7 regioni italiane e lavora in collaborazione con una vasta rete di “Associazioni amiche” in oltre 100 città, grazie ad una rete di volontari e numerosi testimonial che supportano l’Associazione con impegno e passione, fra questi Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.