A Latronico arriva il Marateale per un Natale all’ insegna del benessere con “Voucher – il Turismo in onda” 

A Latronico, in provincia di Potenza, si terrà, giovedì 22 dicembre 2022, alle ore 18,30 , nel Cinema Nuova Italia, una tappa di “Voucher Exhibition”, in collaborazione con “Marateale” – Premio Internazionale della Basilicata – reduce dal successo ottenuto a Roma con la versione invernale “Marateale Award in Winter“, nella prima edizione del Magnifica Awards.

“Roma come Hollywood” è stato il claim della serata evento romana, che ha omaggiato il cinema made in Italy e premiato le sue eccellenze. “Latronico come Hollywood” sarà il claim della serata di festa che anticipa il Natale, collocata in una cornice che lo rappresenta e caratterizzata da arte, spettacolo, cinema, turismo, enogastronomia e cultura.

Tale iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Latronico, definita città del benessere, città da vivere, città da esplorare, immersa in una dimensione senza tempo, a 894 metri sul mare.

Latronico è ricca di sorgenti termali, di storia, di natura, di arte contemporanea e cucina, che rappresentano le sue grandi attrattive, coniugandole alla cura delle proprie tradizioni e della propria storia.

Il tempo a Latronico sembra non essere trascorso. Le grotte preistoriche di Calda e il sito paleontologico del pesce fossile, tutelato dalla sovrintendenza nazionale, sono le caratteristiche del paese che maggiormente colpiscono.

E’ possibile immergersi nel benessere, nel plesso termale, alimentato da acque ipotermali e mediominerali, che hanno virtù terapeutiche, note sin dalla preistoria.

La natura, che è colma di oltre 200 tipologie di specie di arbusti e innumerevoli scrigni di agro biodiversità, caratterizza Latronico e la sua cultura, che gode del prestigio del sentiero di arte contemporanea, da attraversare per godere della vista di tre opere en plein air, che sono il Cinema di terra di Anish Kapoor, il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto e i Licheni di Carsten Holler.

Le eccellenze agroalimentari autoctone sono il biscotto ad otto, il cece ribelle, i salumi, i formaggi ovini-caprini, la farina di Carosella e quella di cece.

Nel centro storico del paese lucano si possono osservare antichi portali di pietra calcarea grigia , tipica del luogo, realizzati con maestria dagli scalpellini ed il Museo del puntino ad ago, candidato a diventare patrimonio dell’UNESCO.

Gli organizzatori del Marateale, Nicola Timpone e Antonella Caramia, hanno deciso di esportare nelle più importanti località lucane la manifestazione cinematografica, “made in Basilicata”, per valorizzare la cultura e la tradizione del territorio, mediante il turismo, che rappresenta un fattore di crescita, di enorme rilievo, per la stessa Basilicata.

Dall’importanza enorme che riveste il turismo per la Basilicata nasce l’incontro con “Voucher Exhibition – Il Turismo in onda”, trasmissione televisiva: Multimediale realizzata e condotta da Anna Di Maria e Paky Arcella.

Nel corso dello spettacolo, di cui saranno protagoniste le eccellenze della località, al cospetto del sindaco di Latronico Fausto Alberto De Maria e dei Vertici dell’Amministrazione comunale, verrà consegnato il rinomato Premio “Voucher” alla città di Latronico per l’impegno profuso dalla cittadinanza e dall’amministrazione per aver preservato la bellezza della sua natura incontaminata, da cui deriva il benessere che di questa città è simbolo distintivo.

Lo spettacolo, condotto da Anna Di Maria e Paky Arcella, prevede la partecipazione dell’artista statunitense Ronnie Jones, del cantautore Davide De Marinis, del maestro Gino Accardo e dell’interprete Antonio Mancini.

La Basilicata, regione ricca di valori, attenta alla dimensione ambientale, alla sostenibilità, alla green economy e alla bellezza paesaggistica, si trasforma ora in teatro di importanti iniziative artistiche e chiede, a gran voce, il riconoscimento del titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità per la ricchezza del suo territorio.

La comunicazione dell’evento “Voucher il Turismo in onda” a Latronico sarà curata dal giornalista, originario di Maratea, Biagio Maimone.

Sarà, inoltre, realizzata un’intera puntata di Voucher sull’iniziativa, che darà voce ai protagonisti di questa splendida terra.