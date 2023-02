A lezione di leadership femminile, a Napoli incontro promosso da Confcooperative e Cisl Donne

Mercoledì 15 febbraio, a partire dalle ore 10,30 alle ore 13, si terrà a Napoli, nella Sala Vasari del Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi, in piazza Monteoliveto, la presentazione pubblica di “Fare la differenza nella leadership femminile, percorsi di empowerment, formazione e consapevolezza”, a cura della Commissione Dirigenti Cooperatrici Confcooperative Campania e il Coordinamento Cisl Donne.

L’evento dà il via ad una serie di appuntamenti in formazione a distanza a cui hanno aderito circa settanta donne, sia dal mondo della cooperazione che da quello del sindacato. Il programma formativo nasce con l’obiettivo di favorire la crescita personale delle donne, lo sviluppo di nuove consapevolezze e le conoscenze necessarie per vivere al meglio il proprio impegno nelle istituzioni, nel mondo della rappresentanza e della vita civile.

In veste di relatrici e formatrici ci saranno professioniste che da tempo vivono il mondo della politica, dell’imprenditoria e della rappresentanza. Lungo tutto l’arco della formazione si svilupperanno i temi della strategia nazionale per promuovere le pari opportunità e la parità di genere: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere. Strategia che rappresenta un unicume che in cinque anni intende produrre cambiamenti duraturi nella concezione delle pari opportunità.

“I modelli di leadership femminile sono pochi e quelli immaginari sono appesantiti dai cliché. Questo rende difficile per le donne imparare a essere leader e, prima ancora, a sognare di diventarlo. Della leadership delle donne c’è un bisogno enorme, a tutti i livelli, e non solo nel nome dell’equità. Le sfide del presente e del futuro richiedono un nuovo paradigma di leadership che non può escludere quella femminile”, afferma Raffaella Ruocco Presidente Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative Campania.

“Le misure previste dalla strategia nazionale per promuovere le pari opportunità e la parità di genere dovranno essere attuate a tutti i livelli amministrativi, per questo Confcooperative Campania e Cisl Napoli si impegneranno anche per sollecitare la nascita di un Tavolo regionale, che sia cabina di regia e sviluppi un sistema di azioni politiche integrate, nell’ambito delle quali adottare iniziative concrete, definite e misurabili” sostiene Melicia Comberiati, Segretaria della Cisl Napoli.

Interverranno all’evento pubblico del 15 febbraio Lucia Fortini, Assessore Politiche Sociali Regione Campania; Anna Manca, Vicepresidente Confcooperative Nazionale; Maria Giovanna De Vivo, Presidente Cug Inps; Alessandra Belluccio, Presidente Aidp Campania; Maria Rosaria Duraccio, Presidente Movimento per la vita indipendente delle persone con disabilità Campania e neoconsigliera FISH Nazionale; Stefania Brancaccio, Presidente Comitato Imprenditoria Femminile Camera di Commercio Napoli; Elena Palma Silvestri, VicepresidenteConsorzio Gino Mattarelli; Angela Laurenza, Fondatrice Prime Minister; Ilaria Petrella, Presidente Consulta Regionale per la condizione delle donne; Ambra Giglio, Cultural Manager Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi; Giulio Maggiore, Presidente Osservatorio sull’Economia Civile della Regione Campania.