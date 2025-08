“A Little More” è il nuovo singolo di Ed Sheeran

Milano, 5 ago. (askanews) – Quattordici anni dopo che la popstar ha scelto Rupert Grint per interpretare il suo stalker nel video musicale di “Lego House”, Ed Sheeran sceglie ancora l’attore della saga di Harry Potter per presentare il suo nuovo brano in uscita l’8 agosto.

La nuova canzone in arrivo è intitolata “A Little More” ed è tratta dal suo album “Play in uscita il 12 settembre.

Il video vedrà la star di Harry Potter riprendere apparentemente il suo ruolo dal video di “Lego House” del 2011. In una clip postata ieri da Sheeran , Grint esce da una prigione – dove sembra aver trascorso gli ultimi dieci anni e mezzo di detenzione – e inizia a camminare mentre i ricordi dei suoi crimini passati gli balenano nella mente. Il montaggio che viene riprodotto presenta spezzoni di “Lego House”, che mostrano Grint che viene affrontato dopo essersi intrufolato in un luogo di concerti e diventare poi il vincitore di un Grammy sul palco.

Annunciando A Little More, l’hit maker ha affermato con sicurezza che questa sarà la canzone preferita di molte persone del suo prossimo album.

“14 anni dopo io e @rupertgrint ci siamo riuniti. Ho avuto un’idea folle dopo aver scritto la canzone e fortunatamente Rupert era d’accordo. È un video assolutamente folle per una canzone molto allegra, divertente, ma arrabbiata”, ha scritto nel copy. “Penso che questa sarà la canzone preferita di molte persone di Play. Esce giovedì, e tenete d’occhio il resto del materiale in arrivo”.

Il 12 settembre 2025, Ed Sheeran pubblicherà il suo nuovo album “Play”. Dopo aver concluso la serie Mathematics, Sheeran intraprende una nuova fase artistica nel 2025. Noto per la sua continua evoluzione, in “Play” esplora territori musicali inediti collaborando con produttori e musicisti di tutto il mondo, approfondendo al contempo i suoni e i temi che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato dalle culture musicali indiana e persiana, e dai loro legami con la tradizione folk irlandese, Sheeran esplora un linguaggio musicale senza confini, conferendo all’album un carattere distintivo e fresco. Senza dimenticare il suo talento da cantautore, Sheeran propone ballate e canzoni acustiche che lo confermano come uno degli artisti più influenti della sua generazione. Il risultato è una raccolta che unisce familiarità e novità, creando un sound pop unico e audace. “Play” si preannuncia come uno degli album più significativi dell’anno, una dimostrazione dell’abilità artistica di Sheeran.

Sono già stati pubblicati i singoli “Azizam”, Old phone” e “Sapphire”.