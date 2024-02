A Livorno CinéMagique, lo show di magia di e con DISGUIDO che racconta il grande Cinema

Roma, 18 feb. (askanews) – Arriva a Livorno CinéMagique, l’unico spettacolo di magia che racconta il grande Cinema, un’esperienza magica travolgente, uno show visuale ricco di emozioni e divertimento. Il Cinema nelle mani degli illusionisti. L’appuntamento da non perdere è il 24 febbraio al Teatro Goldoni di Livorno, per godersi lo show di e con i DISGUIDO (ovvero Guido Marini e Isabella R. Zanivan) che hanno aggiunto il loro tocco alla magia creando uno spettacolo surreale dal ritmo incessante, divertente e poetico, in cui si fondono magia, trasformismo, danza, ombre, mentalismo, grandi illusioni, musica e cabaret.

Sul palco insieme ai Disguido, La Cinemagic Orchestra, un ensemble musicale che esegue la colonna sonora dello spettacolo insieme al soprano Rosaria Angotti. E ogni tanto spunta anche a sorpresa la voce straordinaria del grande SILVAN. Incanto, divertimento e meraviglia per tutta la famiglia.

Un susseguirsi di quadri che si rifanno al meraviglioso universo cinematografico, personaggi e citazioni raccontano l’evoluzione dell’uomo e dell’eterno bambino che è in lui. A fare da collante tra un capitolo e l’altro è il puntino sulla i, una pallina rossa come il naso di un clown. 100 minuti di Magia, fantasticherie e acrobazie in cui gli eccentrici protagonisti sembrano moltiplicarsi sulla scena come i mille riflessi proiettati da una lanterna magica. Palle volanti, palloncini giganti, donne tagliate, levitazioni, miracoli, metamorfosi, sparizioni e musica dal vivo per dare libero sfogo al sogno e all’immaginazione attraverso la comicità e la poesia dei Disguido. Un’occasione per lasciarsi trasportare dalla fantasia di CinéMagique, uno spettacolo unico nel suo genere, estremamente dinamico e visuale, dove nulla è come sembra e tutto è realmente possibile, proprio come al cinema. I Disguido sono campioni europei di Comedy Magic, premiati a livello mondiale e vincitori del Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia. Ospiti di svariati programmi televisivi fra cui Fool Us, il noto show di Las Vegas. Milioni di spettatori hanno applaudito le loro incredibili performance durante i loro tour in 48 diversi paesi del mondo.