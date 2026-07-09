A Locarno79 “Il Cileno”, film sui movimenti rivoluzionari anni ’70

Roma, 9 lug. (askanews) – “Il Cileno”, diretto da Sergio Castro-San Martín, sarà presentato in anteprima mondiale alla 79esima edizione del Locarno Film Festival nella sezione Piazza Grande. Arriverà nelle sale italiane il 27 agosto con Fandango Distribuzione.

Il film si ispira liberamente alla vera storia di Aldo Marín, figura simbolo dell’intreccio tra i movimenti rivoluzionari cileni e italiani degli anni Settanta. Il Cileno è un film drammatico e storico, profondamente legato al nostro presente, in cui le tensioni sociali, culturali e politiche si intrecciano con nodi più intimi, quali maternità, sentimenti e vendetta.

Nel 1976 il minatore Aldo Marín fugge dal regime cileno e si rifugia a Torino, dove incontra Luciana, una dottoressa che pratica aborti clandestini, ma il suo tentativo di rifarsi una vita è minacciato da un talento che è anche la sua maledizione: costruire bombe.

Sergio Castro-San Martín firma, oltre alla regia, anche il soggetto e la sceneggiatura del film insieme a Simona Nobile.

Nel cast Camilo Arancibia (Aldo Marín), Sara Serraiocco (Luciana), Gaetano Bruno (Russo), Andrew Bargsted (Chapa) e con la partecipazione di Lorenzo Richelmy (Enrico).

Le riprese si sono svolte in Piemonte, a Locarno e in Cile.

Una produzione dispàrte, EQUECO e Cinédokké, in associazione con Redibis Film, in coproduzione con RSI Radiotelevisione Svizzera / SRG SSR. Opera realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e nell’audiovisivo MiC – Ministero della Cultura DGCA con il supporto di PR FESR Piemonte 2021-2027 Bando “Piemonte Film TV Fund”, Film Commission Torino Piemonte, Creative Europe Media, Fondo de Fomento Audiovisual – MINCAP, Corfo, Ibermedia, Ufficio federale della cultura (UFC) – Repubblica e Cantone Ticino / Fondo cantonale per la cinematografia – Ticino Film Commission, con il patrocinio della Città di Torino.

“Il Cileno” sarà nelle sale italiane dal 27 agosto 2026 con Fandango Distribuzione.