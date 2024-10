A Londra il primo summit mondiale della pizza: saranno premiate le 50 migliori catene artigianali

La guida mondiale 50 Top Pizza lancia il primo World Pizza Summit a Londra in partnership con Cibus e TUTTOFOOD. Il congresso internazionale con esperti, comunicatori, pizzaioli, manager, operatori del settore, affronterà i temi e le tendenze attuali che stanno attraversando il settore negli ultimi anni, in un periodo di crescita entusiasmante e complesso che ha fatto della pizza il principale fenomeno gastronomico mondiale.

L’appuntamento si terrà nei giorni martedì 26 e mercoledì 27 novembre, presso l’Olympia Events, all’interno dell’European Pizza Show, il nuovo format di Cibus e Tuttofood che mira a diventare un punto d’incontro internazionale, per il segmento della pizza e della ristorazione europea, e a sostenere la crescita esponenziale della filiera in tutti i suoi aspetti.

Durante il congresso saranno esaminati aspetti rilevanti con particolare riferimento all’importanza dell’artigianalità, all’identità, alla sostenibilità economica e culturale e alla nuova tendenza della pizza nei contesti del lusso, come grandi alberghi e resort. Focus principale, per la prima volta, dedicato alla donna e al suo ruolo decisivo per lo sviluppo del settore.

La due giorni prevede la cerimonia di premiazione di 50 Top World Artisan Pizza Chains 2024, la classifica delle 50 migliori catene artigianali di pizza per il 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming il 27 novembre a partire dalle ore 16.00 (ora di Londra) sui canali social di 50 Top Pizza.

Per partecipare al congresso, bisognerà registrarsi, in maniera gratuita, compilando il modulo e generando il ticket che permetterà di accedere all’European Pizza Show e al World Pizza Summit.