A Londra la prima mostra monografica su Fosco Maraini fotografo

Milano, 22 gen. (askanews) – Le fotografie di Fosco Maraini, l’avventuroso accademico e viaggiatore che ha attraversato uomini e luoghi del secolo scorso raccontandoli con la sua macchina fotografica, vengono esposte per la prima volta a Londra. E’ stata inaugurata ieri all’Istituto Italiano di Cultura diretto da Francesco Bongarrà, con una grande partecipazione di pubblico, la mostra monografica “Fosco Maraini – Fotografie di un CITLUVIT”. Fino al 27 marzo settanta stampe fotografiche – una mimima parte dell’immensa produzione di Maraini – offrono nella capitale britannica una panoramica unica su questo straordinario italiano.

Lara Veroner e Sandra Romito hanno curato questa straordinaria esposizione interamente prodotta dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra, alla cui inaugurazione erano presenti fra gli altro l’ambasciatore d’Italia Inigo Lambertini, rappresentanti dell’Ambasciata Giapponese a Londra – a testimonianza dello speciale legame tra Maraini ed il Sol Levante – e esponenti di punta del mondo della fotografia nel Regno Unito. Le immagini scelte dalle curatrici mettono in luce la visione del mondo originale di un Citluvit, ovvero Cittadino della Luna in Visita d’Istruzione sulla Terra, come l’intellettuale toscano stesso amava definirsi.

Foto particolari che, spiegano le curatrici, “ci auguriamo possano dare una prima idea della squisita sensibilità della mente di Maraini, sempre curiosa, mai a riposo, onnivora”.