Il 24 febbraio terzo anniversario dell’invasione

Londra, 22 feb. (askanews) – A Londra protesta davanti all’ambasciata russa a sostegno dell’Ucraina in vista del terzo anniversario dell’invasione russa, lunedì 24 febbraio, in un contesto sempre più complicato per Kiev dopo l’insediamento di Donald Trump. La Gran Bretagna è stata uno dei principali sostenitori dell’Ucraina, sanzionando Mosca, fornendo sostegno finanziario e militare a Kiev e aprendo le porte a oltre 250.000 rifugiati ucraini.