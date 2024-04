Bandiere palestinesi e slogan pro tregua

Londra, 27 apr. (askanews) – A Londra centinaia di persone sono scese in piazza per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dopo 8 mesi di bombardamenti israeliani in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre. In testa al corteo anche l’ex leader del partito laburista Jeremy Corbyn.