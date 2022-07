A Lorenzo Mazzeo e Cesare Gridelli conferita la cittadinanza onoraria di Taurasi

Il Consiglio Comunale di Taurasi assegna la cittadinanza onoraria a Lorenzo Mazzeo e Cesare Gridelli. L’alto riconoscimento, che sarà consegnato il 04 agosto 2022, alle ore 18 nellla Sala Consiliare del Comune di Taurasi, è stato conderito ai due insigni professionisti “per l’eccellente familiarità ed umanità dimostrata, negli anni, a favore della comunità taurasina, comportandosi come parte integrante della stessa, e favorendone ogni forma di crescita”.

Il professor Cesare Gridelli, attuale direttore dell’Uoc di Onco Ematologia dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, è tra i maggiori esperti a livello internazionale di oncologia, in particolare di neoplasie polmonari; e con i suoi studi e ricerche ha aperto nuove strade terapeutiche per la oncologia geriatrica, determinando una svolta nelle aspettative di vita di tantissimi pazienti fragili.

L’avvocato Lorenzo Mazzeo svolge la propria attività di avvocato civilista dal 1973, con studi in Napoli, Roma e Potenza; è componente di vari Consigli di amministrazione e di organismi di diritto pubblico. E’stato consigliere (dal 1988 al 1993) e, in seguito, assessore del Comune di Napoli. Da anni al fianco delle maggiori imprese assicurative, primari istituti bancari e società, presta la propria opera di consulenza ed assistenza anche in favore di comuni, aziende sanitarie, enti pubblici e consorzi industriali.

I percorsi professionali di Gridelli e Mazzeo, come si legge nelle motivazioni della cittadinanza onoraria, “sono contraddistinti da innata capacità di mettersi al servizio degli altri, ciò che ancora oggi li rende stimati ed apprezzati, nei rispettivi campi di attività, dai cittadini del territorio”. Apprezzamenti ed attestati di stima sono stati espressi dai soci e dal Consiglio direttivo del Rotary Club di Taurasi, di cui Lorenzo Mazzeo è presidente e Cesare Gridelli vice presidente.