A Los Angeles la prima di “Bad Boys: Ride or Die” con Will Smith

Il quarto capitolo della saga con Martin Lawrence

Roma, 31 mag. (askanews) – Will Smith e il resto del cast di “Bad Boys: Ride or Die” hanno sfilato alla prima mondiale del film a Los Angeles.Il quarto capitolo dell’amata saga Bad Boys, iniziata nel ’95, ha riunito ancora una volta Will Smith e Martin Lawrence, rispettivamente nei ruoli dei detective Marcus Burnett e Mike Lowrey. Secondo Smith il nuovo film vuole giocare sull'”effetto nostalgia” dei fan ma allo stesso tempo “cercare di portare i ‘cattivi ragazzi’ nella cultura moderna”.Accanto ai due nel film ci sono Tiffany Haddish, Eric Dane e Vanessa Hudgens; hanno partecipato alla premiere anche i registi Bilall Fallah e Adil El Arbi, il produttore Jerry Bruckheimer, diverse star e celebrities, dalla famiglia Smith a Magic Johnson.