A luglio arriva la nuova Land Rover Defender OCTA

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La nuova Defender OCTA, protagonista dell’all-terrain ad alte prestazioni, sarà presentata il 3 luglio, dopo una serie di esclusivi eventi di anteprima per i clienti, al termine del completamento del programma di test e sviluppo. In vista della presentazione, i potenziali clienti delle Defender OCTA prodotte il primo anno, sono invitati a registrarsi per presenziare ad uno dei sette eventi esclusivi Defender Elements in località private in tutto il mondo – dal Regno Unito, Germania e Italia in Europa, agli Stati Uniti, Dubai e Giappone. Questi eventi Defender Elements offrono un accesso privilegiato alla scoperta della Defender più dura, resistente, più capace e lussuosa di sempre, consentendo ai clienti di identificare e finalizzare le specifiche desiderate in un ambiente rilassato e informale. Un viaggio immersivo condurrà i clienti attraverso le innovazioni che sono alla base delle estreme capacità prestazionali all-terrain della Defender OCTA – tra cui la tecnologia delle sospensioni 6D Dynamics – presentando le varie scelte di materiali di lusso, i sorprendenti miglioramenti del design esterno e interno e le opzioni disponibili per rendere epica ogni avventura.

“Defender OCTA sarà sinonimo di padronanza di avventure epiche da vivere nel lusso più esclusivo. Questa avventura inizia con gli eventi Defender Elements. Ogni località ed esperienza riflette l’iconico DNA Defender in modo autentico e originale e non vedo l’ora di accogliere i primi clienti che inizieranno il loro viaggio Defender OCTA con noi” dice Mark Cameron, Defender Managing Director. Il V8 Twin Turbo mild-hybrid benzina Defender OCTA che offrirà – a detta di Land Rover – una gamma ineguagliabile di capacità, comfort e compostezza, sia su strada che in fuoristrada, è stato sottoposto al programma di test e sviluppo più estremo nella storia Defender. I tecnici della Defender OCTA hanno condotto oltre 13.960 test in aggiunta a quelli standard Defender, includendo prove di maneggevolezza e durata ad alte prestazioni al Nùrburgring Nordschleife in Germania, asfalto bagnato a Ladoux in Francia, ghiaccio in Svezia, rally a Lastours in Francia, deserti di sabbia a Dubai, oltre alle rocce del Moab nello Utah, USA. La Defender OCTA ha anche superato ogni singolo percorso estremo dell’impianto di prova Eastnor di JLR nel Regno Unito. I potenziali clienti interessati ad acquistare in anteprima la Defender OCTA possono registrarsi per l’evento di anteprima globale Defender Elements, che si svolgerà in Italia, contattando ora il proprio concessionario.

