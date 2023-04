A Lusciano si presenta il Primo Polo: Rinnovamento politico con uno sguardo ai saldi valori del passato

Sabato 22 aprile a Lusciano, in provincia di Caserta, si presenta Primo Polo, coalizione politica, si legge in una nota, i cui “valori condivisi sono la difesa della piccola e media impresa, la tutela dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e del terzo settore”. “L’intento comune – dichiara il presidente di Primo Polo, Ivano Tonoli – è la rinascita economica del nostro Paese grazie anche agli accordi sinergici con diversi partiti italiani e associazioni del nostro territorio. Si devono porre le basi per un rinnovamento politico, con uno sguardo ai saldi valori del passato che faranno da apripista ad una politica sana e per tutti”.

La “nascente coalizione politica – prosegue la nota – accoglie partiti in esponenziale crescita e associazioni datoriali sindacali con trasparenza e unità d’ispirazione cattolica” e vuol essere “un partito che si pone da aggregatore politico, un banco di prova che parte proprio dal Sud, terra martoriata ma ricca di risorse che devono essere recuperate e valorizzate”.

Sabato (dalle 9,30 alle 13,30) nella Sala Polifunzionale del Palazzo Ducale di Lusciano, in via Costanzo 118, saranno presenti, tra gli altri, Ivano Tonoli, Erminio Brambilla, Corrado Rovesti, Carlo Corrubolo, Dissegna Luciano, Verolla Isidoro. A margine del convegno si esibirà l’artista Aurora Scuotto, reduce da Sanremo Junior e Rum Festival.