A Maddalena Bonaccorso, per un’inchiesta sull’Alzheimer, il premio giornalistico Umberto Rosa

È Maddalena Bonaccorso, con un articolo apparso sulla copertina di Panorama dal titolo “Alzheimer, la cura possibile”, la vincitrice della sesta edizione del premio giornalistico Umberto Rosa

Riconoscimenti assegnati da Confindustria Dispositivi Medici

Il premio – promosso da Confindustria Dispositivi Medici con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti e assegnato durante l’Assemblea pubblica svoltasi a Roma – è nato per sostenere il giornalismo di qualità nel campo della scienza e della salute, si è arricchito in questa sesta edizione di due menzioni speciali e di una giuria rinnovata, presieduta dalla professoressa Ilaria Capua, virologa e senior fellow of global health alla Johns Hopkins University.

Menzione speciale per la napoletana Jessica Mariana Masucci

Le menzioni speciali, una dedicata alla sostenibilità in ottica One Health e una al valore dell’industria dei dispositivi medici, sono andate rispettivamente a Fabio Di Todaro, con l’articolo “Cosa manca all’Italia per garantire a tutti le cure palliative”, pubblicato su About Pharma, e a Jessica Mariana Masucci, premiata per il servizio apparso su L’Espresso dal titolo “I salvavita 3D autoprodotti sotto le bombe”.

Catanese, giornalista professionista e social media strategist, Maddalena Bonaccorso collabora con testate come Panorama ed Economy ed è autrice del podcast scientifico DayHospital, ospitato sul sito di Panorama. Nel suo articolo ha affrontato il tema degli anticorpi monoclonali, considerati il primo reale avanzamento nella cura dell’Alzheimer.

I vincitori

Fabio Di Todaro, membro dell’Ugis – Unione giornalisti italiani scientifici, ha lavorato in Rai e in numerose testate cartacee, televisive e multimediali, occupandosi di cronaca e politica prima di approdare alla comunicazione medico-scientifica. Nel suo contributo analizza il tema delle cure palliative, mettendo in luce il divario tra il bisogno diffuso di assistenza e le difficoltà di accesso, nonché la necessità di un approccio multidisciplinare che integri dimensione clinica, psicologica, familiare, comunitaria e ambientale.

Classe 1988, napoletana, Jessica Mariana Masucci, dopo alcuni anni all’Ansa, ha scritto per testate come Marie Claire, Il Foglio e Are We Europe. È autrice del libro-inchiesta “Il fronte psichico. Inchiesta sulla salute mentale degli italiani” (2023) e cura la newsletter Stati di salute su Substack. Nel suo articolo racconta l’iniziativa di Tarek Loubani, medico specializzato in medicina d’emergenza e rifugiato, che ha sviluppato un sistema open source per la produzione di dispositivi medici in condizioni estreme, come lacci emostatici (tourniquet), otoscopi, coppette per dialisi e stetoscopi.

Ilaria Capua presidente della giuria

Il premio giornalistico è stato consegnato durante l’assemblea pubblica di Confindustria Dispositivi Medici dalla presidente di giuria Ilaria Capua e dalla vicepresidente con delega alla comunicazione e agli affari istituzionali, Anna Citarrella. La giuria di quest’anno è composta da esponenti del mondo scientifico, accademico e istituzionale: Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe; Simona Loizzo, deputata della Repubblica; Anna Lisa Mandorino, segretaria generale Cittadinanzattiva; Marcella Marletta, presidente Aistom – Associazione italiana stomizzati; Giovanni Migliore, presidente Fiaso; Walter Ricciardi, presidente del Mission Board for Cancer della Commissione europea; Maurizio Tarquini, dg Confindustria; Gianmario Verona, presidente Human Technopole.

Per leggere gli articoli dei vincitori e le opere in concorso è possibile consultare il sito del premio: www.premiogiornalistico.confindustriadm.it