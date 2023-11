A Marco Pagano e Alessandra Voena il Premio De Sanctis per l’economia: il 27 cerimonia al Mef con Giorgetti

Gli economisti Marco Pagano e Alessandra Voena riceveranno lunedì 27 novembre, alle ore 18, il Premio De Sanctis per le Scienze economiche, in una cerimonia moderata dalla conduttrice televisiva Daria Luppino presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Parteciperanno con un saluto il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della giuria (neo Governatore della Banca d’Italia), Fabio Panetta e il Presidente della Fondazione De Sanctis, Francesco De Sanctis.

Marco Pagano è professore di Finanza presso l’Università di Napoli Federico II. Ha insegnato presso l’Università Bocconi e l’Imperial College ed è stato direttore editoriale della Review of Finance. Ha presieduto il Comitato Scientifico Consultivo dell’European Systemic Risk Board (ESRB) ed è stato presidente dell’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (EIEF) e direttore del Centro di Studi in Economia e Finanza (CSEF). Attualmente presiede il Consiglio Scientifico dello Swiss Finance Institute (SFI) e il Comitato Scientifico della Fondazione UniCredit, e fa parte del Comitato Nazionale di Valutazione della Ricerca (CNVR). La sua ricerca è concentrata nell’area della finanza, principalmente economia bancaria, finanza aziendale, microstruttura dei mercati e, più di recente, su temi al confine tra economia del lavoro e finanza. Ha conseguito il dottorato in economia al MIT e la laurea in economia all’Università di Cambridge. Ha scritto il libro Market Liquidity: Theory, Evidence and Policy con Thierry Foucault e Ailsa Roëll.

Alessandra Voena è una economista empirica che studia principalmente l’economia della famiglia e l’economia della scienza e dell’innovazione. Attualmente è docente di Economia presso la Stanford University ed è Editore della Journal of Labor Economics. Ha insegnato precedentemente presso l’Università di Chicago ed è stata Visiting Assistant Professor presso la Yale University e ricercatrice post-dottorato presso la Kennedy School of Government della Harvard University. Nel 2017, le è stato conferito il Sloan Research Fellowship e la Medaglia Carlo Alberto dal Collegio Carlo Alberto. Ha conseguito un dottorato e un master in Economia presso la Stanford University e una Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino.

La giuria del Premio è composta da: Fabio Panetta (presidente), Franco Anelli, Graziella Bertocchi, Giuseppe Chiné, Gianni Letta, Daria Perrotta, Gianluca Trequattrini e Stefano Varone.

“Le sfide economiche, sociali e morali del presente richiedono una concezione ampia e globale del sapere, ecco perché, il Premio De Sanctis, nato per la letteratura, coinvolge oggi anche altre discipline. Le Scienze Economiche, in particolare, sono una guida preziosa, indispensabile per capire e rendere più giusta la nostra visione del mondo”, spiega Francesco De Sanctis, presidente della Fondazione.

Nella Prima Edizione 2022 i prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati ai professori Raffaella Sadun e Guido Tabellini.

La Fondazione De Sanctis nasce nel 2007 su iniziativa dell’architetto Francesco De Sanctis, pronipote del critico letterario e Primo Ministro della Pubblica Istruzione. Il suo obiettivo è rendere l’eredità del letterato base di partenza per un progetto culturale che attualizzi l’opera e il pensiero di Francesco De Sanctis quale patrimonio collettivo e renderlo così materia viva e contemporanea, non solo a livello nazionale ma anche europeo. Con questa prospettiva la Fondazione fa della diffusione internazionale dell’identità artistica, letteraria, filosofica e politica italiana la propria principale missione. Un’attenzione particolare è dedicata alle radici meridionali con uno sguardo attento sulle realtà culturali europee che da quelle stesse radici si sono sviluppate.

Il Premio è organizzato con il patrocinio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Rai e in partnership con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Intesa Sanpaolo, Automobile Club d’Italia (Aci), Open Fiber, FS Italiane. Media Partner: Il Sole 24 Ore, Gruppo editoriale Athesis. Vettore ufficiale: Ita Airways.