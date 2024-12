A Mariglianella il primo Svolta Caffè Q8: eccellenze del territorio e prodotti per ogni necessità

Inaugurato il primo Svolta Caffè Q8, a Mariglianella in provincia di Napoli. “La visione di Q8 per il futuro dell’on-the-road daily break – si legge in una nota – prende forma in un nuovo concept che nasce come naturale evoluzione dello shop Svolta, lo store Q8, già presente in oltre 80 stazioni di servizio, che offre ai clienti soluzioni utili per ogni necessità, dagli articoli dedicati alla cura dell’auto e della moto, al viaggio, alla casa e agli amici a quattro zampe. Con lo Svolta Caffè l’offerta si arricchisce grazie alla somministrazione di food & beverage, con una selezione di prodotti di altissima gamma ed eccellenze del territorio che rendono la sosta gradevole e gustosa: un luogo unico nel quale poter soddisfare tutte le molteplici e diversificate esigenze dei viaggiatori e godere di una piacevole sosta in tutto relax. Alla base del progetto architettonico la creazione in un ambiente confortevole e accogliente, ottenuto grazie alla linearità dei locali e degli arredi – in continuità ideale anche nella forma, nei colori e nell’identità con il brand Svolta – realizzati con materiali e tecniche appositamente studiate per garantire un minor impatto ambientale, promuovere la sostenibilità e assicurare un pianeta più sano per le generazioni presenti e future”.

“Il nuovo Svolta Caffè – ha dichiarato Bashar Alawadhi Amministratore Delegato di Q8 Italia – testimonia la nostra visione della moderna stazione di servizio: un hub innovativo che, accanto all’offerta di un mix di carburanti, dai tradizionali ai prestazionali, fino agli alternative ed ai biocarburanti, si focalizza sull’offerta di una vasta gamma di prodotti e servizi che rispondono alle esigenze quotidiane dei clienti, migliorando l’esperienza di viaggio. Arricchire la qualità della sosta – ha continuato Alawadhi- non solo risponde a una domanda crescente di comfort e praticità ma consente anche agli automobilisti di ristorarsi, così da continuare il viaggio in sicurezza”.