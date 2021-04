A Marsala la III edizione degli Stati generali dell’Export. Di Maio: Dopo il Covid il made in Italy ci rilancerà

Puntare sull’export significa rilanciare l’Italia: Un appello unanime quello che arriva da Palermo, in occasione della conferenza stampa di presentazione della III edizione degli Stati Generali dell’Export, da parte di istituzioni e imprenditori.

“Fino al 2019 – afferma Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export ed organizzatore della kermesse che quest’anno si svolgerà a Marsala – l’export rappresentava il volano del sistema paese, aveva numeri a tre cifre. Su 580 miliardi di movimentazione del made in Italy abbiamo perso, per colpa della pandemia, 50 miliardi”. “Oggi – aggiunge Zurino – tutti fanno internazionalizzazione, pochi invece fanno commercio con l’estero. L’export è fatto di una buona struttura doganale e portuale, senza un sistema logistico portuale intelligente ed interconnesso e senza un sistema doganale internazionale e rispettato non può esistere export. In quest’ottica, anche il ponte sullo stretto non può essere visto come una chimera, ma un’esigenza reale per migliorare i trasporti”.

“L’export – sottolinea il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio – è uno dei primi motori di crescita e di occupazione della nostra economia e lo è ora più che mai dopo questa pandemia. Il percorso da seguire è quello che abbiamo iniziato a tracciare con il patto dell’export. Le stime per quest’anno segnano una crescita del 9,8%. Proseguiremo su questa strategia puntando sui fattori chiave dell’export: comunicazione, digitalizzazione, formazione, informazione, oltre che finanza agevolata. Vogliamo sviluppare un piano strategico innovativo di attrazione degli investimenti esteri che grazie alla riforma del ministero si potrà avvalere della sinergia tra tutto il nostro apparato diplomatico consolare e gli attori istituzionali internazionali”.

Alla conferenza stampa, tra i partecipanti, accanto al presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sono intervenuti il sottosegretario al Mims Giancarlo Cancelleri, Massimo Vincenzo Grillo, sindaco Marsala; Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzie delle dogane; Pasqualino Monti, presidente autorità portuale di Palermo;Carlo Ferro, presidente Agenzia Ice; Alfonso Dolce, ad di Dolce&Ggabbana; Giacomo Gargano, presidente Irfis; Saverio Continella, Dg Banca popolare di Ragusa.

L’intera conferenza stampa è disponibile qui.