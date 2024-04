A marzo l’inflazione accelera

ROMA (ITALPRESS) – L’inflazione accelera a marzo. L’indice dei prezzi al consumo è stabile su base mensile ma sale dell’1,2 percento, rispetto al +0,8% di febbraio. L’accelerazione del tasso d’inflazione si deve principalmente all’attenuazione su base annua della flessione dei prezzi dei Beni energetici e in misura minore alla crescita di quelli dei Servizi relativi ai trasporti. Per contro, registrano un rallentamento i prezzi dei Beni alimentari non lavorati, dei Tabacchi e dei Beni alimentari lavorati.

sat/gsl