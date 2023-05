A Massimiliano Caiazzo il premio Prospettiva di Shorts International Film Festival

Va all’attore Massimiliano Caiazzo, tra i protagonisti della serie Rai Mare fuori, il premio Prospettiva 2023 assegnato dallo ShorTS international film festival, manifestazione cinematografica organizzata dall’associazione Maremetraggio, in programma dall’1 al 8 luglio a Trieste. Caiazzo, annunciano gli organizzatori, riceverà il premio il 2 luglio; la stessa sera sarà anche protagonista di un incontro aperto al pubblico. Nato a Vico Equense (Napoli) nel 1996, Caiazzo inizia a studiare recitazione a 18 anni alla scuola di cinema Méliès diretta da Gianfelice Imparato, per poi proseguire gli studi a Roma. Nel 2021, in occasione della 76a edizione del festival del Cinema di Venezia, riceve il premio Kineo giovani rivelazioni. Dal 2020 interpreta il ruolo di Carmine Di Salvo nella serie Rai Mare fuori, con cui nel 2021 ottiene il premio Meno di trenta miglior attore serie tv. Al momento è sul set di Mare Fuori 4 e ha da poco terminato le riprese della serie Disney Uonderbois di Andrea De Sica e Giorgio Romano.