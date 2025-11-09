A Maurizio Maddaloni il Premio Liburia 2025

Premio Liburia 2025 al presidente del Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni, impegnato nel grande piano di rilancio della Reggia borbonica, destinato a valorizzare l’intero territorio.

Un importante riconoscimento – assegnato dall’Associazione culturale “La Fonte delle Muse” nel Real Sito di Carditello – per celebrare le donne e gli uomini che si sono distinti nei rispettivi ambiti, con impegno, competenza e passione, contribuendo in modo significativo allo sviluppo della comunità dell’antica Liburia.

“Il presidente Maurizio Maddaloni ha ricoperto diversi incarichi istituzionali grazie alle sue capacità relazionali e organizzative – afferma nelle motivazioni il presidente dell’Associazione, Gennaro Castaldo – sia imprenditoriali che politico-associative. È sempre stato tenace e determinato nel raggiungere gli obiettivi prefissati. È appassionato cultore delle scienze umanistiche. Ha particolare interesse agli approfondimenti storico-economici, all’archeologia, alla lettura e alla saggistica in particolare, come anche alla pittura e alla musica classica”.

Il Real Sito di Carditello è tornato al centro di una forte attenzione istituzionale e, soprattutto, ministeriale.

Con l’avvento e l’impegno della nuova governance, Carditello ha finalmente voltato pagina, diventando anche la 35esima reggia ammessa nell’Association European Royal Residences (ARRE), il prestigioso network europeo che tutela e promuove le residenze reali, superando le candidature di altre importanti istituzioni culturali europee.

“Un premio che condivido con l’intera governance della Fondazione – spiega il presidente Maddaloni – stiamo lavorando alacremente per completare la ristrutturazione del bene, senza mai tralasciare le iniziative culturali, turistiche e agricole, che sono in piena rinascita. L’obiettivo, dunque, è stimolare lo sviluppo economico del territorio, rilanciando l’identità della Campania Felix e facendo conoscere la Reale Delizia borbonica a nuovi turisti e croceristi, attraverso un programma di eventi in grado di arricchire la nostra proposta culturale, nel segno delle rievocazioni storiche, della grande musica e delle incursioni teatrali”.