A “Mezz’ora in più” oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani

La guerra in Ucraina un anno dopo l’inizio dell’invasione russa, le trattative diplomatiche e la proposta di pace cinese, il riarmo delle grandi potenze, il rapporto tra guerra e opinione pubblica occidentale, le primarie per l’elezione del segretario del Partito Democratico. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 26 febbraio, dalle 14.30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, i giornalisti Alessandra Sardoni e Alessandro De Angelis, il presidente di Fincantieri Claudio Graziano, lo scrittore Maurizio De Giovanni e il saggista Timothy Garton Ash.