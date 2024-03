A Milano la 51esima edizione della Stramilano

Un tripudio di colori per una grande festa dello sport

Milano, 25 mar. (askanews) – Una strordinaria giornata d’inizio primavera ha fatto da cornice ideala alla 51esima edizione della stramilano, la tradizionale corsa podistica cittadina cheper il 2024 ha visto la presenza record, in totale, di 62.000 partecipanti; una vera e propria “onda blu “che ha riempito le vie del centro di Milano per una giornata di sport e festa.Dominio kenyota nella mezza maratona che vede vincitore Kimtai Antony, classe 1998, con 1:00:31, seguito sul podio dai connazionali Towett Vincent Kimutai e Waithira Simon Mwangi. Tra le donne ha trionfato l’etiope Genaneh Anchinalu Dessie.Da segnalare la partecipazione di circa mille atleti provenienti dai ranghi dell’Esercito Italiano che – come da tradizione – ha dato il via alla corsa dei 10 Km con un colpo a salve sparato dal cannone storico del Reggimento Artiglieria a Cavallo e, soprattutto il lancio di paracadutisti del Centro Sportivo Carabinieri che sono atterrati all’Arco della Pace, tra l’entusiasmo e lo stupore dei partecipanti.La Stramilano, inoltre, ha anche un importante valore sociale grazie alle attività benefiche a sostegno di diverse associazioni che si occupano, in particolare, di bambini in ospedale, persone con disabilità, senzatetto, immigrati e cittadini bisognosi.(Immagini: Ufficio Stampa Stramilano e Carabinieri)