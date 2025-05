A Milano Miguel Àngel Zotto con “Tango. Historias de Astor”

Due anime rivoluzionarie unite da un unico battito di bandoneòn

Milano, 15 mag. (askanews) – Due anime rivoluzionarie unite da un unico battito di bandoneòn. Nel cuore di Milano, città adottiva di Miguel Àngel Zotto, il Teatro Manzoni accoglie dal 23 al 25 di maggio “Tango. Historias de Astor”, lo spettacolo che segna il ritorno in scena del più autorevole ambasciatore del tango argentino a livello mondiale, per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Un evento di grande intensità emotiva e artistica, che omaggia l’amico e mentore Astor Piazzolla, a 104 anni dalla nascita.”Siamo qui con la storia di Astor con 5 coppie di ballerini argentini, altri dell’accademia di Milano e l’orchestra dal vivo, con l’angelo cantante che racconta dal vivo la storia di Astor”.Un doppio omaggio tra danza e rivoluzione. Piazzolla lo ha fatto con il suo “nuevo tango”, contaminando il genere con jazz e musica colta; Zotto lo ha portato in scena con coreografie teatrali, profondamente narrative, capaci di fondere tecnica ed emozione.”Quando fai una cosa nuova la gente non lo capisce, lui ha rivoluzionato il tango e ha creato la musica contemporanea”.