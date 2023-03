A Milano torna l’Irish Fest: tre giorni di musica celtica e di birre e prodotti tipici della nazione del trifoglio

Dopo quattro anni dall’ultima volta torna l”Irish Fest Milano’. A partire proprio dal 17 marzo, giorno in cui si celebra San Patrizio, Sesto San Giovanni si tingerà di verde con una tre giorni di eventi dedicata all’Irlanda. Dal 17 al 19 marzo, infatti, suoni, culture e prodotti tipici provenienti dall’isola di Smeraldo invaderanno lo Spazio Mil, location al coperto situata all’interno del meraviglioso parco del Carroponte. Nel 2019, l’ultima edizione di Irish Fest Milano ha registrato oltre 15.000 presenze in quattro giorni; ora, dopo tre anni di pause forzate, sarà lo Spazio Mil la casa del festival dedicato all’Irlanda, l’unico appuntamento di rilievo nell’area metropolitana di Milano. Tra il 17 e il 19 marzo si terranno diverse attività legate alla cultura e alla musica che fanno dell’Irlanda un Paese unico al mondo. Ovviamente non mancheranno i prodotti tipici e la birra irlandese, elementi essenziali per festeggiare il weekend in pieno stile irish. Chi è già pronto a festeggiare San Patrizio potrà immergersi in una sorta di enclave Irish mentre per i neofiti e i curiosi saranno tre giorni di festa per avvicinarsi alla cultura celtica e irlandese, sperimentarne cibi e birre e godersi danze e concerti dedicati alla nazione del trifoglio. Proprio la musica tradizionale irlandese, così come in ogni edizione dell’Irish Fest Milano, sarà il perno centrale della festa.