A Milano un girasole di 3 metri per non dimenticare l’Ucraina

(Un)forgotten Ukraine al parco della Biblioteca degli Alberi (BAM)

Milano, 24 feb. (askanews) -Un girasole alto tre metri a Milano per non dimenticare la guerra in Ucraina. È stata intitola “(Un)forgotten Ukraine – A symbol of hope, a reminder of loss” l’installazione presso il parco della Biblioteca degli Alberi (BAM) promossa da Rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia e dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, in collaborazione con Fondazione CESVI, Factanza Media e Mirror, mentre ricorrono i tre anni dall’invasione russa.L’opera, firmata da Mauro Seresini, ha come protagonista il girasole, fiore simbolo dell’Ucraina e vuole essere un emblema di speranza, per non spegnere i riflettori sulla guerra in corso che ha causato oltre 40mila vittime e più di 10 milioni di sfollati ed essere un monito alla solidarietà internazionale, come unica via per costruire un futuro di pace e stabilità.