A Milano una misteriosa installazione per il nuovo “Ghostbusters”

Roma, 9 apr. (askanews) – Una misteriosa installazione a Milano: una grande scultura, di forma cubica e realizzata con ghiaccio, posizionata in piazza Gae Aulenti. Ora dopo ora, sciogliendosi, il cubo ghiacciato rivelerà il segreto intrappolato al suo interno che sarà del tutto visibile al pubblico giovedì 11 aprile in occasione dell’uscita in sala del nuovo capitolo degli acchiappafantasmi, “Ghostbusters: Minaccia Glaciale”.

Il nuovo film Sony Pictures è diretto da Gil Kenan e nel cast oltre Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, ci sono anche Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O’Connor, Logan Kim, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Annie Potts. Ghostbusters: Minaccia Glaciale sarà nelle sale italiane dal 11 aprile prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

In “Ghostbusters: Minaccia Glaciale”, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.