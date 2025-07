A Mondi Sonori il concerto “Da Roma a Buenos Aires”, dirige Lanzetta

Roma, 16 lug. (askanews) – Al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma prosegue Mondi Sonori, l’originale festival dedicato alla musica come esperienza trasversale con un ricco calendario di eventi tra concerti, lezioni d’ascolto, incontri e spettacoli fino al 31 ottobre 2025. Il 17 luglio è in programma il concerto “Da Roma a Buenos Aires”.

Con l’ideazione e la direzione artistica della direttrice del Museo l’Architetto Sonia Martone, Mondi Sonori si articola in quattro sezioni tematiche, ciascuna con un’identità ben definita: Congegni Sonori – strumenti musicali liuteria etnomusicologia e nuove pratiche esecutive (con la supervisione artistica di Gianluca Dessì); Scenari Sonori – la musica il teatro e la letteratura (con la supervisione artistica di Stefano Saletti); Incanti Sonori – la magia dell’Opera lirica, patrimonio dell’Umanità, guide all’ascolto e partecipazione pubblica (con la supervisione artistica del Maestro Germano Neri); Universi Sonori – Musica tra tradizione popolare, cinema e antiche sonorità (con la supervisione artistica del Maestro Giuseppe Lanzetta).

Quest’ultima sezione inaugurerà il 17 luglio alle 19.30 con il concerto “Da Roma a Buenos Aires”, un viaggio musicale tra due mondi e due sensibilità. Protagonisti, sotto la direzione artistica del Maestro Lanzetta, saranno i solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina, con la partecipazione straordinaria del bandoneonista Giancarlo Palena, giovane talento tra i più brillanti del panorama europeo.

Il programma del concerto propone un raffinato intreccio di suggestioni cinematografiche e atmosfere sudamericane: Ennio Morricone – Western Medley; Nino Rota – Omaggio a Federico Fellini; Giorgio Sangeniti – Giulietta Spider; Astor Piazzolla – Adios Nonino, Soledad, Sur, Le Grand Tango, Libertango, Seducción.

Giancarlo Palena, classe 1995, ha avviato una carriera internazionale dopo aver studiato con maestri del calibro di Mario Stefano Pietrodarchi e Owen Murray. Si è formato tra l’Italia, Londra e Varsavia e ha suonato da solista in prestigiose sale da concerto internazionali come la Royal Festival Hall di Londra e la Royal Opera House di Muscat. Vincitore nel 2019 del Sir Karl Jenkins Music Award, Palena è interprete versatile e appassionato, con una particolare predilezione per il repertorio contemporaneo e per il bandoneón, strumento simbolo del tango argentino.

Sul podio il Maestro Giuseppe Lanzetta, fondatore e direttore stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina, con oltre 1.800 concerti all’attivo e una carriera che lo ha portato a dirigere nei più importanti teatri del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Musikverein di Vienna. Lanzetta è attualmente Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, docente al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e figura di riferimento nel panorama musicale italiano ed europeo.

Fondata nel 1981, l’Orchestra da Camera Fiorentina è oggi una delle più affermate realtà musicali italiane.

Il Museo, parte dell’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei Nazionali della città di Roma, oggi sotto la direzione ad interim di Luca Mercuri, con la sua straordinaria collezione di strumenti musicali antichi e del mondo, rappresenta il contesto ideale per questa rassegna che fonde musica eseguita e patrimonio storico. Il costo del biglietto d’ingresso di 6 euro include anche la visita alle sale espositive prima del concerto.