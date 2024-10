Il progetto: a Monte Echia un percorso di installazioni artistiche

Da oggi i visitatori che saliranno ad ammirare il panorama del golfo di Napoli dal Monte Echia saranno accompagnati lungo il percorso da installazioni artistiche concepite appositamente per questi spazi. Il progetto ‘Euploia Monte Echia’ nasce dall’esperienza di ‘Materia Viva – Euploia. Revealing the origin of Parthenope’, ideato da F2Lab e Casa del Contemporaneo, con il Dipartimento di architettura dell’Università Federico II e vede la collaborazione, tra gli altri, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli , del Mann , del liceo Palizzi e dell’Archivio di Stato di Napoli. «Con l’inaugurazione di questa mostra – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – coniughiamo l’arte e la storia della nostra città. Ci stiamo avvicinando ai festeggiamenti per i 2500 anni dalla fondazione e Monte Echia è uno dei luoghi nativi di Napoli ed è importante che napoletani e turisti lo conoscano sempre di più così come è bene che conoscano sempre di più la storia della città”. esposizione, curata da Maria D’Ambrosio e Carla Langella, include le opere di Antonello Scotti, Noemi Saltalamacchia, Emanuele Pacini, Silvana Sferza: l’opera sonora Oròs, composta da Louis Siciliano con testi e voce narrante di Mary Zygoury; multimediale curata da Carla Langella con gli studenti di Design del DiArc della Federico II, i racconti della comunità di Carmela Covino, disponibili nell’app web, con altri contenuti di approfondimento dedicati alle opere, ai luoghi e alla loro storia, tra cui i contributi; di geologia e vulcanologia redatti da Vincenzo Morra e Paola Petrosino del DiStar della Federico II.«Le opere – ha spiegato D’Ambrosio – vogliono essere delle tracce che segnano un percorso che riprende e dà di nuova voce a una memoria antica della città e sono pensato per accompagnare il viaggio nella stazione dell’ascensore, per vivere il senso dei luoghi e l’insieme del percorso urbano Euploia». Non solo arte ma anche recupero del costone di Monte Echia liberato, dopo decenni, dalle impalcature. «E’ stata finalmente conclusa la messa in sicurezza – ha evidenziato l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza – chiaramente è associato ai lavori che abbiamo fatto per ripristinare l’ascensore di Monte Echia. Andiamo verso l’anniversario della fondazione della città e lo facciamo recuperando i luoghi in cui è nata Napoli attraverso un percorso di valorizzazione della storia». Da settembre sono al lavoro anche gli studenti del Laboratorio di composizione architettonica del Dipartimento di Architettura della Federico II che, con l’artista Selini Demetriou, svilupperanno due plastici dell’intera area per rendere più visibili i punti d’interesse del percorso di valorizzazione e rigenerazione urbana.