A Mumbai le nozze sontuose del figlio del magnate indiano Ambani

Il matrimonio di tre giorni di Anant e Radhika Merchant

Roma, 12 lug. (askanews) – In India matrimonio superlusso a Mumbai organizzato dal magnate indiano Mukesh Ambani, l’uomo più ricco dell’Asia, per il figlio minore Anant con Radhika Merchant, figlia di imprenditori dell’industria farmaceutica, con festeggiamenti sontuosi.Tre giorni, fino al 14 luglio per le nozze che hanno già avuto dei pre-festeggiamenti, tra cui una crociera europea per 1.200 ospiti, un tempio indù appositamente costruito nella casa ancestrale della famiglia Ambani e le esibizioni private di Rihanna e Justin Bieber, tra le altre cose.Nelle immagini le foto di rito per la famiglia vestita a festa.Ambani è l’undicesimo più ricco al mondo per Forbes, con un patrimonio di oltre 13 miliardi. È anche un alleato chiave del primo ministro indiano Narendra Modi. Ha ereditato una fiorente impresa industriale che comprende petrolio, gas e prodotti petrolchimici e l’ha fatta crescere fino a diventare un colosso commerciale con interessi nella vendita al dettaglio, nelle telecomunicazioni e nella squadra di cricket della Indian Premier League.La casa di famiglia Antilia, con i suoi 27 piani, è uno dei punti di riferimento più importanti di Mumbai.