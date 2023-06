A Myriam Mazza il Leone d’Oro alla carriera: è la prima farmacista a ricevere il prestigioso riconoscimento

La farmacista Myriam Mazza è la prima farmacista a ricevere il premio Leone d’Oro alla carriera nell’ambito del Gran premio internazionale di Venezia. Tra gli altri premiati: il direttore Alfonso Signorini, il campione mondiale Aldo Montano, il patron di Carpisa-Yamamay Raffaele Carlino, il re del cioccolato Ernst Knam, il magistrato Catello Maresca, la procuratrice sportiva Rafaela Pimenta, la scrittrice e presentatrice Turchese Baracchi, il Procuratore Nicola Gratteri, la dott.ssa Gloria Zottino, Sabatino Cillo e altre eccellenti figure che ogni giorno creano valore facendo la differenza. “Dedico questo premio a tutte le persone che ho accudito e incontrato, perché senza di loro il mio impegno e lavoro sarebbero stati vani. Sono stati una scuola, rendendomi un’allieva della vita che cerca di non smettere mai di imparare – ha dichiarato Myriam -. Sono una persona che cerca di essere migliore, di aiutare gli altri, perché forse è solo così che possiamo guarire anche noi stessi”. “Il leone, potente e maestoso, è un simbolo di forza e coraggio. Proprio come questo animale, i malati oncologici affrontano una battaglia ardua, ma il loro spirito resiliente e la determinazione sono degni di ammirazione – continua -. Rifletto sulla mia missione nel fornire supporto attraverso le cure dermocosmetiche ai malati oncologici. Esse sono un potente strumento per lenire i segni visibili dell’oncologia, ma vanno oltre l’aspetto esteriore. Esse rappresentano una finestra verso la speranza, un mezzo per riportare la fiducia e l’autostima nelle vite di coloro che affrontano una malattia così difficile. La mia missione, attraverso “Ricomincio da me” (l’associazione che ho fondato), è quella di abbracciare la bellezza interiore e di aiutare le persone a superare le sfide che la malattia può portare”. Myriam Mazza, farmacista napoletana specializzata in scienze e tecnologia cosmetiche, è fondatrice del progetto “Ricomincio da Me”, un’associazione no profit che ha come base della sua mission l’affermazione del concetto di bellezza come bene comune.