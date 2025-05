A Napoli amanti delle stelle da tutta Italia: dal 9 maggio il Congresso nazionale dell’Unione Astrofili

Dal 9 all’11 maggio 2025 gli appassionati di astronomia di tutt’Italia si riuniranno presso la prestigiosa sede dell’Inaf-Osservatorio di Capodimonte di Napoli per seguire il Congresso nazionale dell’Unione astrofili Italiani, l’associazione alla quale aderiscono gli astrofili e le loro organizzazioni locali.

Giunto alla 58.ma edizione, il Congresso sarà ricco di momenti di incontro, confronto, condivisione e discussione tra i membri della comunità astrofila grazie ad un denso programma, con numerosi ospiti che interverranno su tematiche di grande interesse, alle tecniche di osservazione dei corpi celesti alla divulgazione e didattica nella Scuola di questa Scienza. Il programma è pubblicato al seguente link.

Il Congresso è organizzato dall’Unione astrofili napoletani (Uan), Delegazione NA001 dell’UAI, nell’ambito delle manifestazioni celebrative dei 50 anni di continua attività dell’UAN sul territorio di Napoli e della Regione Campania. Per l’occasione, sabato 10 maggio dalle 14:00 alle 20:00 sarà aperto in Osservatorio un ufficio postale temporaneo per l’emissione di un annullo filatelico speciale, celebrativo sia del 58.mo Congresso UAI a Napoli e sia dei 50 anni di attività dell’UAN, che sarà apposto su francobolli a tema astronomico acquistabili al momento e apposti su cartoline postali prodotte per il Congresso.

Il programma

Le iniziative in programma mirano a definire nuove idee e progetti futuri tra gli appassionati di astronomia.

Ad aprire il Congresso venerdì 9 maggio alle ore 20, presso l’Auditorium “Ernesto Capocci”, sarà la conferenza “Messaggeri celesti e come captarli” a cura di Pietro Schipani, Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte. A seguire, le osservazioni guidate del cielo ai telescopi dell’Uan e al telescopio da 40 cm dell’Osservatorio, oltre alla visita presso l’edificio monumentale e alla mostra fotografica “Il cielo possibile” realizzata dagli astrofotografi dell’Uan. È obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi sul sito dell’Osservatorio.

Durante la giornata di sabato 10, dalle ore 9:00 alle 18:00 e domenica 11 maggio dalle 9:30 alle 13:00, si svolgeranno numerose sessioni tematiche che spaziano dall’astronomia alla didattica, passando per la “gamification” nella divulgazione scientifica alla ricerca amatoriale. La registrazione al Congresso è obbligatoria, da farsi entro il 4 maggio al seguente link: https://tinyurl.com/congresso25 e versando la quota di partecipazione come indicato a questo link.

L’organizzazione fa sapere che, per motivi di sicurezza, non potranno accedere al Congresso persone non registrate e non in possesso del badge.

Sabato 10 alle 19 l’evento di rilievo sarà la consegna del Premio Lacchini all’astrofisico Massimo Capaccioli, professore emerito di Astronomia e Astrofisica presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” e già direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte dal 1993 al 2005, che terrà una conferenza su “Le radici della moderna cosmologia”. Il premio è il più importante riconoscimento che l’UAI conferisce ad astronomi e astrofili di fama mondiale. Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una mail a info@unioneastrofilinapoletani.it. Si segnala che nella serata del 10 maggio non saranno effettuate osservazioni del cielo.

Come partecipare al Congresso e agli eventi pubblici ospitati nell’INAF-OACN

Venerdì 9 maggio alle 20:30 conferenza pubblica del Direttore dell’OACN. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi al sito https://www.royaldistrict.it/esperienze/napoli-astronomica/. L’evento è gratuito.

Sabato 10 maggio dalle 9:00 alle 20:00 e domenica 11 maggio dalle 9:30 alle 13:00 è possibile partecipare al Congresso UAI ma è obbligatorio registrarsi entro il 4 maggio sul sito dell’Uai (https://tinyurl.com/congresso25) compilando l’apposito modulo e versare la quota di iscrizione prevista al sito https://soci.uai.it/prodotto/congresso-2025/.

Sabato 10 maggio dalle ore 14:00 alle 20:00 è possibile far apporre su francobolli a tema astronomico l’annullo postale speciale celebrativo del 58° Congresso UAI e i 50 anni di attività dell’UAN.

Sabato 10 maggio alle 18:00 è possibile partecipare alla conferenza pubblica del prof. Massimo Capaccioli. è obbligatorio prenotarsi con una mail a info@unioneastrofilinapoletani.it