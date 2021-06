A Napoli il primo Festival della salute femminile. Lo promuove la Cattedra Unesco della Federico II

“Questo festival è il primo evento nazionale che riprende la filosofia della salute femminile dopo il Covid, salute che è stata molto compromessa. Oggi è importante ricominciare a parlare in spazi in cui le persone possono essere intercettate, in cui si può riprendere a fare diagnosi e in cui si può fare prevenzione. E’ in assoluto il primo evento sulla medicina di genere, una sensibilità che finalmente sta diventando scienza”. Così Beatrice Lorenzin nel corso di una conferenza al Centro Studi Americani parla del Festival della salute e del benessere femminile dal 30 giugno al 3 luglio a Napoli, evento realizzato dalla Cattedra Unesco: “La Cattedra Unesco – ricorda nel suo intervento Annamaria Colao, Chairholder Cattedra Unesco Federico II – nasce nell’epoca pre-Covid sull’idea che la salute fosse un bene da proteggere, così come la dieta mediterranea. Questa è stata l’idea iniziale che Unesco ha voluto accettare. Oggi – spiega Colao – fare un progetto dedicato alla salute femminile era quanto mai opportuno e attuale. Noi non abbiamo per molte patologie una conoscenza del suo sviluppo nei soggetti femminili. Le donne sono come un’entità biologica, quindi un individuo diverso dall’uomo che invece è stato studiato magnificamente. Il Festival non è però un progetto solo medico, ma come diceva l’on. Lorenzin, la visita diventerà uno strumento educativo. E’ un evento interamente dedicato alla donna nelle sue diverse età, insegnerà ed educherà la popolazione. Ci saranno anche spazi dedicati ad un convegno contro la violenza sulle donne, al bullismo e poi ci saranno dei talk show di medicina. Ci piace farlo partire da Napoli – conclude – ma non sono escluse altre mete”.