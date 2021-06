A Napoli domani il primo Bikeitalia day. Appuntamento alle ore 16 in piazza Municipio

In programma domani, per celebrare la Giornata mondiale della Bicicletta, il primo Bikeitalia day promosso da Bikeitalia.it. L’iniziativa si terrà anche a Napoli, come in oltre cento città in tutta Italia per diffondere l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutti. L’evento è pubblico, gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bicicletta a un percorso di pochi chilometri, pressoché pianeggianti, che partirà domani alle 16 da piazza Municipio toccando luoghi di interesse pubblico della città per concludersi alle 18 circa. È un percorso semplice e accessibile – si legge in una nota – pensato per poter essere svolto anche da persone che non pedalano da tempo. L’evento sarà organizzata nel rispetto della normativa corrente anti-Covid-19. L’evento è patrocinato dal Comune di Napoli e sarà assistito dal supporto della polizia locale. A Napoli è promosso da diverse associazioni tra cui Napoli Pedala, Maestri di Strada, Greenpeace GL Napoli, Partenope in Bici e Percorsi Cumani ed è tappa del Napoli Bike Festival 2021.