A Napoli domani la fiamma olimpica: da Carlo di Borbone a Ciro Ferrara e Giuseppe Nargi, chi sono i tedofori

Domani, martedì 23 dicembre, Napoli sarà protagonista della staffetta della fiamma olimpica in vista dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. La staffetta prenderà il via alle 17, e si snoderà lungo un percorso che collega la periferia al cuore storico di Napoli. Il punto di partenza ufficiale è previsto all’altezza di Corso Umberto I, 135, mentre l’arrivo sarà in piazza Plebiscito intorno alle 19,30, dove si svolgerà la cerimonia conclusiva con la partecipazione di istituzioni, atleti e cittadini.

Anche Raffaella Giugni (Marevivo) tra i protagonisti

Tra i tedofori spiccano nomi noti della finanza, dello sport e dello spettacolo. Alle ore 18, al, al Corso Umberto I, toccherà al direttore regionale di Intesa Sanpaolo, Giuseppe Nargi, portare la fiaccola in un momento simbolico che segna l’inizio del passaggio della torcia nel centro cittadino. Sarà poi la volta del principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, nove volte campione del mondo di vela, del judoka Pino Maddaloni, medaglia d’oro olimpica cresciuto a Scampia, dell’ex calciatore Ciro Ferrara, degli artisti The Jackal e Stash dei The Kolors. Non mancheranno anche rappresentanti del mondo ambientalista, come Raffaella Giugni, segretario generale di Marevivo.

La fiaccola in Campania fino al 28 dicembre

Napoli ospita così una delle tappe della fiamma olimpica, che resterà in Campania fino al 28 dicembre, celebrando sport, cultura e inclusione in un percorso che attraversa tutta la città, dalle periferie al centro storico.