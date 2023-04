A Napoli è già festa scudetto, in migliaia all’aeroporto: i calciatori sul tetto del bus cantano con i tifosi

Antipasto di festa scudetto stanotte a Napoli dove migliaia di tifosi si sono riversati all’aeroporto di Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Torino dopo la vittoria contro la Juventus. L’aereo è atterrato allo scalo napoletano poco dopo le 2. Il pullman della squadra si è fatto strada a fatica tra le tante persone presenti in strada e alcuni calciatori sono saliti sul tetto del bus, accompagnando i cori dei tifosi. Sono già virali sui social le immagini riprese con il telefonino da Victor Osimhen, tra i più scatenati, o quelle del capitano Giovanni Di Lorenzo che ha lanciato cori con un megafono prestato dagli ultras. Con la vittoria all’Allianz Stadium firmata da Giacomo Raspadori al 93′, il Napoli è ora a un passo dalla conquista matematica dello scudetto che potrebbe arrivare già il prossimo fine settimana, se sabato gli azzurri batteranno in casa la Salernitana e se domenica la Lazio non dovesse vincere a Milano contro l’Inter.