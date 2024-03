A Napoli flash mob per Julian Assange

Flash mob per Julian Assange a Napoli, a piazza Cavour, nei pressi del Museo Archeologico Mann “Julian Assange – spiegano gli attivisti della rete Free Assange Napoli – come un moderno Prometeo, ha fornito all’opinione pubblica mondiale gli strumenti per conoscere i crimini di guerra commessi dagli eserciti occidentali nelle campagne ‘per la democrazia’ in Medio Oriente, disvelando la cappa di omissioni e menzogne con cui si cercava di oscurarli. Oggi, mentre assistiamo a un genocidio in corso in Palestina, a equilibri internazionali sempre più tesi, a una guerra senza quartiere al giornalismo indipendente e alla libertà di stampa, la vicenda di Assange assume un valore ancora più forte. Per averci coraggiosamente donato il fuoco di informazioni che altrimenti sarebbero rimaste ignote, Julian Assange è privato della libertà personale dal 2012″.