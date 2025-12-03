A Napoli Generazione Vincente presenta il V  Memorial Michele Amoroso

di Marco Milano

Al Teatro Mediterraneo di Napoli il prossimo 12 dicembre andrà in scena il concerto di beneficenza Melodie senza tempo. La kermesse dal titolo “Un Natale in concerto per la solidarietà”, al “Mediterraneo” nella cittadina partenopea è stata ideata da “INDC – In Nome di Concetta Ets”, con “Generazione Vincente” a fare da patrocinio morale insieme a Unione Industriali Napoli. L’evento sarà un “tribute” per il quinto “Memorial Michele Amoroso”, fondatore ed ex presidente di “Generazione Vincente”, imprenditore profondamente legato al territorio e prematuramente scomparso nel 2021. La sua eredità è oggi portata avanti dai figli Alfredo e Andrea Michele, presenti, come ogni anno, all’iniziativa. Per la serata che si preannuncia all’insegna della musica e dell’impegno sociale, è stata annunciata la partecipazione di artisti del calibro di Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino, Eddy Napoli, Nello Salza, Gennaro Desiderio, Francesco Malapena, Salvatore Minopoli ed Enrico Bernardo, accompagnati dall’Orchestra Neapolis Philharmonia diretta dal Maestro Pasquale Valerio. L’evento sarà a ingresso gratuito, ma sarà possibile effettuare una donazione libera e i proventi saranno interamente devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, a sostegno del progetto “A casa lontano da casa”, dedicato all’accoglienza delle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati. La collaborazione tra “Fondazione Santobono Pausilipon Onlus” e “INDC – In Nome di Concetta Ets” prosegue per il quinto anno consecutivo, con la cifra di cinquantamila euro raccolta nell’ultima edizione. Una somma che è stata impiegata per l’acquisto di un’unità mobile tecnologicamente avanzata che fornisce assistenza domiciliare specializzata ai bambini che necessitano di cure continuative. Appuntamento al 12 dicembre, dunque, per un’occasione “per vivere la magia del Natale con la forza della musica e il calore della solidarietà”.