A Napoli giornata evento per presidi e dirigenti scolastici

A Napoli giornata-evento per presidi e dirigenti delle scuole della Campania per il nuovo Piano nazionale di sperimentazione della filiera ‘formativa tecnologico-professionale 4+2’. L’ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in collaborazione con la Direzione Generale per l’istruzione tecnica e professionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, infatti, ha organizzato per domani a Napoli, alle ore 10, nell’Aula Magna dell’ISIS “Attilio Romanò” in Via Miano, un incontro per fornire un quadro degli interventi, delle attività e dei progetti in corso ed in via di attivazione sulle innovazioni previste su istruzione tecnica-professionale e sistema superiore tecnico. All’incontro interverranno il direttore generale del ministero dell’Istruzione e del Merito, Maurizio Adamo Chiappa, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ettore Acerra, i presidenti delle Fondazioni ITS operanti nel territorio regionale, i dirigenti delle istituzioni scolastiche facenti parte delle filiere attivate nell’anno scolastico in corso. L’appuntamento “di primaria importanza, in particolare, nell’ambito dei processi di riforma dell’Istruzione tecnica e professionale, e della valorizzazione del sistema dell’Istruzione tecnica Superiore e che potrebbe riguardare in futuro anche Capri, le altre isole del golfo e le località della costiera, insieme all’intero territorio campano” offrirà “l’opportunità di approfondire il nuovo avviso per l’adesione – hanno fatto sapere dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania diretto da Ettore Acerra – alla sperimentazione dei percorsi 4+2 per il prossimo anno scolastico, il piano di accompagnamento del Ministero dell’Istruzione del Merito e Indire e i finanziamenti per le scuole della filiera”.