A Napoli gli innovatori tecnologici globali riuniti per un futuro digitale più sostenibile

Il 18 e 19 settembre Napoli ospiterà la decima edizione del Fiware Global Summit, un evento di rilevanza internazionale nel settore delle tecnologie open source. Organizzato dalla Fiware Foundation in collaborazione con il Centro di Competenza Meditech, la Casa delle Tecnologie Emergenti, il Comune di Napoli e altri partner locali, il Summit si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare e riunirà oltre 400 partecipanti, 150 relatori e 40 Innovation Hubs provenienti da 12 paesi.

L’evento si concentrerà sulle ultime innovazioni in tecnologie all’avanguardia come Intelligenza Artificiale (AI), Digital Twins, Cybersecurity e Data Spaces, con l’obiettivo di promuovere un futuro digitale sostenibile. I partecipanti potranno approfondire temi relativi a Smart Cities, Smart Energy, Smart Industry, Smart Agrifood e Smart Water, con più di 50 casi d’uso presentati.

Tra i principali esperti presenti ci saranno figure come Asmina Syriou dell’Agenzia Spaziale Europea, Lee Jung-Hoon, sindaco onorario di Seoul, e Mario Scuderi di Cdp Venture Capital. Durante le due giornate, si alterneranno tavole rotonde, TED Talks, matchmaking e sessioni di networking, con una particolare attenzione alle applicazioni pratiche di Fiware per le smart communities e lo sviluppo di ecosistemi digitali locali.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la città, evidenziando come l’integrazione tra tecnologie digitali e patrimonio culturale possa trasformare Napoli in una città intelligente e attrattiva per investimenti e opportunità per i giovani.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale: www.fiware.org/global-summit/.