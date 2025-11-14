A Napoli i vertici del Governo per sostenere Cirielli. Appuntamento al Palapartenope

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, saranno questo pomeriggio a Napoli, con Maurizio Lupi, Antonio De Poli e i leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli. L’appuntamento è al Palapartenope (via Corrado Barbagallo, 115/b) a partire dalle 17,30.