A Napoli il maggior aumento dei pendolari: dal 39,8% della popolazione nel 2011 al 44% nel 2019

Nel 12 comuni più grandi, ovvero quelli con più di 250mila abitanti (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona), nel 2019 il 51,4% della popolazione (4.690.033 persone) effettua spostamenti giornalieri per raggiungere il luogo di studio o di lavoro, percentuale superiore a quella rilevata a livello nazionale (50,7%). E’ quanto emerge dai dati del 2019 del censimento permanente Istat. In tutti i Grandi Comuni del Nord e del Centro l’incidenza percentuale di chi ogni giorno esce di casa per andare a scuola, all’università o al lavoro è superiore al 50%. I valori più elevati si osservano per Milano (55,7%), Bologna (54,8%), Verona (54,4%) e Roma (53,6%). Al contrario, nel Mezzogiorno non si raggiunge mai la soglia del 50%, con Catania e Palermo che si fermano rispettivamente a 41,8% e 43,8%.

Rispetto al 2011, il numero di spostamenti nei territori considerati aumenta sia in termini assoluti che percentuali. Lo scostamento più elevato si rileva in corrispondenza del comune di Napoli, dove si passa dal 39,8% del 2011 al 44,0% del 2019, con una differenza positiva di oltre quattro punti percentuali.Nel 2019 il 67,4% degli abitanti dei 12 Grandi Comuni che quotidianamente percorrono un tragitto verso un luogo abituale, lo fa per motivi di lavoro, il restante 32,6% per finalità legate allo studio. Si tratta di percentuali che variano a seconda della zona di riferimento. Ad esempio, a Napoli, su 100 spostamenti, 41 vengono effettuati da studenti, lo stesso accade a Palermo e Catania (Prospetto 4). Al contrario, nei Comuni più popolosi del Nord e del Centro il gap tra le due percentuali è nettamente sbilanciato sulla componente lavoro, così come a Bari, unica città del Sud tra quelle in esame in cui solo il 32,5% degli spostamenti è verso il luogo di studio.