A Napoli il primo Economic forum sul Mediterraneo del Cise. Romano: In Egitto il know how dell’Interporto

A marzo si terrà il primo Economic Forum sul Mediterraneo, organizzato dalla Cise, Confederazione italiano per lo sviluppo economico. È quanto scaturito dopo la convention tenutasi al Cairo, promossa dalla Cise e da Eurispes, e patrocinata dalla presidenza del Consiglio dei ministri, e presieduta dal primo ministro egiziano Mostafa Madbouly. Giuseppe Romano, presidente della Cise, ha spiegato che “la mission del prossimo Economic forum di marzo a Napoli è fare costruttive sinergie tra Italia ed Egitto favorendo così il ‘matching’ fra imprese dei due paesi condividendo know how ed expertise”. “Le condizioni economiche – ha sottolineato – lo permettono. Le zone economiche speciali italiane stanno stringendo accordi e fanno sinergia con le zone franco egiziane e vorremmo trasferire qui il know how dell’Interporto di Nola. A capo delle istituzioni egiziane ci sono uomini e donne capaci di abbracciare questo cambio di marcia”.