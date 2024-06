A Napoli la prima Biennale dell’Acqua del Mediterraneo, giovedì 4 la presentazione all’ex Lanificio

Giovedì 4 luglio dalle 10,30 alle 12 il Lan (Laboratorio Architettura Nomade) e l’ex Lanificio, complesso ecclesiastico di Santa Caterina a Formiello, alla presenza di tutti i partner di progetto presentano la Biennale dell’Acqua del Mediterraneo in forma nomade, la cui prima edizione si terrà a Napoli nel 2026 nella città chiave per una delle rive più importanti dell’antico bacino.

In anteprima e in preparazione della Biennale, la conferenza stampa presenterà anche i risultati del lungo meeting “Preenale”, in forma di lavori in corso: 2 settimane di attività dislocate al Lan, in provincia Napoli e non solo, 17 conferenze, tavole rotonde e talk aperti al pubblico; 3 passeggiate/esplorazioni guidate di luoghi storicamente e infrastrutturalmente cruciali dentro e intorno alla città e in regione; 25 sessioni individuali del Coolcity Design Lab e del Commoning Lab, culminate in presentazioni orali finali condivise della ricerca; 1 mostra delle ricerche e dei lavori fino ad oggi realizzati da tutti i partecipanti a partire dal 4 luglio alla presenza della stampa.

La Preennale dell’Acqua ha ospitato una doppia sessione estiva, gratuita e aperta a studenti e organizzazioni italiane e straniere, che si è svolta dal 24 giugno ospitando 12 studenti di diverse nazionalità (Iran, Stati Uniti, Corea, Myanmar, Germania, Turchia, Italia).

Due i programmi paralleli, gratuiti e in inglese: il workshop di progettazione Coolcity Design Lab dove rilasciare proposte progettuali sul tema dell’acqua e del riuso delle falde acquifere abbandonate. E la piattaforma di attivismo cittadino (Commoning Lab) che è stata animata contemporaneamente da locali, professionisti, organizzatori e studenti di Napoli e di tutto il mondo. I risultati verranno presentati in anteprima ai giornalisti accreditati mentre gli studenti li preparano per il pubblico.

A supportare la doppia sessione un docenti internazionale: Alexander Valentino (Lan), Kyong Park (Ucsd, San Diego University), il collettivo di artisti Common Views, il laboratorio Lupt (Federico II, Napoli), docenti e docenti d’eccezione come lo specialista Fulbright Paolo Pontoniere (Usa), Dongwoo Yim (Hongik University, Seoul), Obra Architects (Pablo Castro + Jennifer Lee, New York & Seoul), Daniela Allocca (ricercatrice, Italia).

I sistemi di acqua pubblica e di raffrescamento urbano saranno protagonisti dei risultati progettuali delle sessioni e saranno presentati in anteprima alla stampa. L’antico lanificio è anche il set di un progetto pionieristico di raffrescamento urbano – portato avanti da Lan, Università Parthenope e vari partner. Un’anteprima di questo progetto verrà raccontata alla stampa accreditata. La cartella stampa e la cartella video ed immagini verranno consegnate ai giornalisti accreditati al termine della conferenza.