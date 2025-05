A Napoli la prima edizione dello Sport Kids Festival: una giornata di sport e divertimento per tutta la famiglia

Il Lungomare Caracciolo si trasformerà in un grande villaggio dello sport per accogliere la prima edizione dello Sport Kids Festival, un evento gratuito e aperto a tutte le famiglie, dedicato ai bambini e ai ragazzi. L’iniziativa organizzata dall’Asd Sebs Fiera dello Sport, mira a promuovere l’attività fisica, l’inclusione e lo spirito di squadra attraverso una giornata di giochi, sport e divertimento.

Dalle ore 9:00 alle 18:00, sabato 17 maggio, la Rotonda Diaz ospiterà un programma ricco di attività sportive pensate per i più piccoli, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo dello sport in modo ludico e coinvolgente, garantendo alle famiglie di trascorrere una giornata all’insegna del benessere e della condivisione.

Il Comune di Napoli è ente patrocinante dell’iniziativa, presentata questa mattina nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo dall’assessora allo Sport e alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante, insieme agli organizzatori Rossella Montagna e Tommaso Conte. All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti della Fondazione Cannavaro-Ferrara, che sostiene il progetto, e di alcune delle Federazioni sportive che hanno aderito.

“Il lungomare – ha spiegato l’assessora Ferrante – sarà animato da tante attività sportive grazie a questa iniziativa che, pur essendo dedicata in modo specifico ai bambini, è aperta a tutte le famiglie. Questo è uno dei piccoli passi che stiamo compiendo in vista del 2026, quando Napoli sarà Capitale Europea dello Sport, con competizioni federali importanti ma anche con iniziative diffuse su tutto il territorio. Abbiamo destinato 100mila euro a ciascuna Municipalità affinché possano ristrutturare un campetto o una palestra, in modo da offrire a tutti i bambini e ragazzi la possibilità di praticare sport vicino casa”.