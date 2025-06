A Napoli la Settimana liturgica: è la prima volta. Ci sarà il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano

Un evento senza precedenti nella storia religiosa e culturale di Napoli: sarà presentata martedì 3 giugno alle ore 16,30 presso il Battistero di San Giovanni in Fonte all’interno della Basilica di Santa Restituta nel Duomo la 75ª Settimana Liturgica Nazionale, che per la prima volta si svolgerà nel capoluogo partenopeo dal 25 al 28 agosto 2025, con la partecipazione straordinaria del segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, a nome del Papa.

La conferenza stampa vedrà la partecipazione di monsignor Michele Autuoro, vescovo ausiliare di Napoli e presidente della Commissione diocesana per la Settimana Liturgica, monsignor Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro e presidente del Centro di azione liturgica, e monsignor. Nicola Longobardo, delegato arcivescovile per la Liturgia.

La Settimana Liturgica 2025, organizzata dall’Arcidiocesi di Napoli n collaborazione con il Centro di Azione Liturgica, avrà come tema «Tu sei la nostra speranza. Liturgia: dalla contemplazione all’azione», un’invocazione liturgica e spirituale che si collega all’Anno Giubilare e che invita la Chiesa a riscoprire il legame tra preghiera contemplativa e impegno concreto nella vita quotidiana. “La nostra città, affacciata sul Mar Mediterraneo, crocevia di popoli e culture, saprà senz’altro offrire a tutti i convenuti un’accoglienza calorosa e viva, arricchita dalla bellezza paesaggistica e artistica, impreziosita dallo spirito di solidarietà e ospitalità del popolo napoletano» – ha dichiarato l’arcivescovo di Napoli, il cardinale don Mimmo Battaglia, sottolineando come l’evento rappresenti “un dono provvidenziale che, nel cuore dell’Anno Giubilare del 2025, ci spingerà a riflettere sull’importanza di una liturgia viva”.

L’evento rappresenta un momento di straordinaria importanza non solo per la comunità ecclesiale ma per l’intera città di Napoli, inserendosi nel più ampio cammino del Giubileo 2025. Mai prima d’ora un segretario di Stato Vaticano aveva partecipato alla Settimana liturgica nazionale, conferendo all’appuntamento un peso istituzionale e mediatico di livello internazionale.

Altro momento significativo la celebrazione di apertura con i Vespri, presieduti dal cardinale Battaglia, con l’esposizione straordinaria del Busto e del Sangue di San Gennaro, patrono della città, un evento rarissimo che unisce la solennità liturgica alla tradizione popolare napoletana, creando un ponte unico tra devozione millenaria e rinnovamento spirituale.

Dal punto di vista economico e turistico, la manifestazione porterà a Napoli centinaia di studiosi, liturgisti e fedeli da tutta Italia, con un significativo impatto sul settore ricettivo e culturale della città. La Settimana Liturgica rappresenta inoltre un’occasione unica per valorizzare il patrimonio artistico e architettonico napoletano, dai tesori del Duomo alle bellezze del centro storico Unesco, attraverso tre percorsi di fede e bellezza: i tesori del Duomo, il sito di San Lorenzo Maggiore e la chiesa monumentale di San Gregorio Armeno.

La 75ª edizione della Settimana Liturgica si configura così come una manifestazione di risonanza nazionale e internazionale che consolida il ruolo di Napoli come capitale spirituale e culturale del Mezzogiorno. L’appuntamento sarà disponibile anche in streaming sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Napoli per consentire una più ampia partecipazione