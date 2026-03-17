A Napoli l’evento di PTS e Solving Legal & Tax su capitali e imprenditoria, tra equity, governance e crescita delle PMI

Napoli si prepara a diventare il punto di incontro tra imprenditori, investitori e professionisti del mondo legale e finanziario. Domani, 18 marzo 2026, presso la sede di Solving Legal & Tax in viale Gramsci 5, si terrà l’evento “I capitali a fianco dell’imprenditore – Equity e debito come leve di crescita senza rinunciare alla governance”, promosso da PTS, Gruppo specializzato nella consulenza strategica, finanziaria e operativa per le imprese e la Pubblica Amministrazione – in collaborazione con lo Studio Solving Legal & Tax. L’obiettivo dell’iniziativa è mettere a confronto esperienze concrete e offrire strumenti operativi alle PMI che vogliono crescere attraverso capitale esterno, senza perdere il controllo e la visione imprenditoriale. Un tema centrale non solo per le aziende più strutturate, ma anche per quelle realtà familiari che si trovano ad affrontare fasi delicate come l’espansione, le acquisizioni o il passaggio generazionale.

Il contesto scelto per l’incontro non è casuale. La Campania rappresenta oggi una delle aree imprenditoriali più dinamiche del Mezzogiorno, con oltre 500.000 imprese attive, tra cui 155.000 società di capitali, pari a circa il 30% del totale del Sud Italia. Numeri significativi, cui si aggiunge un altro dato emblematico: nella recente classifica “Champions”, dedicata alle imprese italiane con fatturati compresi tra 30 e 120 milioni e forte potenziale di crescita, figurano ben 58 aziende campane. Un tessuto vivace, che guarda con crescente interesse agli strumenti evoluti della corporate finance: finanza strutturata, IPO, M&A, governance avanzata, holding di famiglia, e più in generale percorsi di apertura al mercato dei capitali.

All’evento interverranno esponenti di primo piano del mondo finanziario e della consulenza: Paolo Verna, Presidente CDR Communication e Partner PTS, Marcello Di Paolo, Partner PTS, Annalisa Pescatori e Francesco Pellone, Founders e Partner Solving Legal & Tax, Vincenzo D’Alessandro, Thomas Avolio e Francesco Di Martino (Gruppo RedFish), Amedeo Giurazza, Founder e CEO Vertis SGR, Stefano Taioli, CEO ABC Company e Andrea Faraggiana, Managing Partner Smart Capital. Ad aprire la discussione è proprio Marcello Di Paolo (PTS), che sottolinea come private equity di minoranza, holding di investimento, family office e strumenti di debito rappresentino oggi leve concrete per sostenere crescita organica, acquisizioni e passaggi generazionali. L’incontro, spiega Di Paolo, punta a fornire chiavi di lettura pratiche a chi sta valutando l’ingresso di capitali nel proprio business. Per Paolo Verna (PTS), si tratta di un appuntamento strategico: “Un’occasione importante per avvicinare gli imprenditori al mondo della finanza, grazie a un parterre di relatori di altissimo livello. Napoli è una città ricca di energia e capacità imprenditoriale, pronta a cogliere le opportunità della finanza straordinaria”. Dalla prospettiva legale, Annalisa Pescatori (Solving Legal & Tax) evidenzia come una buona governance sia ormai imprescindibile per la sostenibilità e la competitività delle imprese, in un contesto in cui la crescita riguarda non solo i numeri, ma anche la capacità di dialogare con stakeholder sempre più esigenti. Il tema della governance è ripreso anche da Francesco Pellone (Solving Legal & Tax), che mette l’accento sui percorsi per accompagnare le società di capitali verso una maggiore apertura al mercato, in particolare rispetto ai passaggi generazionali e all’utilizzo delle holding di famiglia.